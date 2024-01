A- A+

Lula cumpre agenda em Pernambuco na próxima semana Gestor visitará refinaria Abreu e Lima e participará de troca do Comando Militar do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou agendas em Pernambuco na próxima semana. Os compromissos estão previstos em um giro do petista pelo Nordeste, com uma série de atos administrativos.

O chefe do Executivo vai para Ipojuca na próxima quinta-feira (18) para anunciar investimentos na Refinaria Abreu e Lima - Rnest. No dia seguinte, na quarta-feira (19), Lula participa da Cerimônia de Troca do Comando Militar do Nordeste (CMNE). Em seguida, o gestor vai para Fortaleza, onde fará o lançamento da Pedra Fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Agenda de Lula no Nordeste:



18 de Janeiro

Salvador (BA)

Assinatura de acordo de parceria para implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia (Senai -Cimatec);

Paulo Afonso (BA)

Inauguração da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF);

Ipojuca (PE)

Visita à Refinaria Abreu e Lima - Rnest;

19 de janeiro

Abreu e Lima (PE)

Cerimônia de Troca do Comando Militar do Nordeste (CMNE)

Fortaleza (CE)

Lançamento da Pedra Fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

