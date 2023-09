Lula cumpre agenda em Pernambuco na próxima sexta (15)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca nesta sexta-feira (15), em Pernambuco. Na ocasião, ele irá anunciar a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima.

Ao todo, são mais de R$ 6 bilhões em investimentos, mais de 40 mil empregos diretos e indiretos gerados. Os detalhes sobre os compromissos do presidente em Pernambuco devem ser oficializados ainda nesta terça-feira (13) pela assessoria do Palácio do Planalto.

A informação foi dada pelo vice-líder do Governo no Senado, Humberto Costa (PT) em suas redes sociais. Segundo ele, o gestor teria confirmado a agenda aos aliados nesta terça-feira (13).

"URGENTE!! O presidente Lula acaba de nos confirmar que estará nesta sexta (15), em Pernambuco. Vai anunciar a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima. Mais de R$ 6 bi em investimentos, mais de 40 mil empregos diretos e indiretos gerados. O Brasil voltou!", afirmou o senador.

na última segunda-feira (11), durante o lançamento do Novo PAC, no Recife, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o presidente Lula visitaria o Estado ainda neste mês. Na ocasião, além da refinaria, a expectativa era de que Lula visitaria o Recife para a inauguração do habitacional Encanta Moça.

