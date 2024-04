A- A+

Lula desembarca em Caruaru, no Agreste, para agenda em Pernambuco; há inaugurações no Sertão e Mata Presidente

O presidente Lula (PT) desembarcou em Caruaru, no Agreste, logo depois das 10h20 desta quinta-feira (4), para cumprir agenda de compromissos em Pernambuco. De lá, o presidente seguiu de helicóptero para Arcoverde, no Sertão, a primeira parada para a agenda de visitas ao Estado.



Ele chegou acompanhado do senador Humberto Costa (PT) e dos ministros Alexandre Padilha (Relações Insititucionais) e Rui Costa (Casa Civil). A governadora Raquel Lyra (PSDB) e a senadora Teresa Leitão rcepcionaram o presidente no aeroporto.



A escolha de Caruaru para a chegada de Lula reforça a pré-campanha a prefeito de José Queiroz (PDT), com encontro que aconteceu no próprio aeroporto, articulado pela senadora Teresa Leitão (PT). "Me comprometi com Wolney e disse a ele que deixe comigo", comentou a senadora.

Agenda em Pernambuco

Em Arcoverde, acompanhado do ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Lula participa da inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim – Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde, evento marcado para as 11h20.

O presidente deve partir para o Recife às 13h15, saindo de Caruaru, com previsão de chegada na Base Aérea da capital pernambucana às 13h25.

A visita à Fábrica de Medicamentos da Hemobrás tem previsão para as 14h30 e, meia hora depois, deve acontecer a cerimônia de Inauguração da Fábrica de Medicamentos Hemo-8r - Fator VIII Recombinante, da Hemobrás.

A agenda presidencial segue à noite no Recife. Às 19h, o presidente participa da cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 9474/2018, que institui marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O evento será no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade

