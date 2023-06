Lula desembarca em Pernambuco

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acaba de chegar a Pernambuco, na tarde desta terça-feira (06), onde desembarcou na Base Aérea do Recife, no bairro do Ibura. Foi recepcionado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) e pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB). A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, acompanha o líder petista.

O presidente deve chegar em instantes ao polo automotivo Stellantis, em Goiana, na Zona da Mata Norte, para a primeira das três agendas oficiais que cumpre em Pernambuco hoje e amanhã. Bem antes da chegada do presidente, já circulavam pelo local os deputados estaduais João Paulo (PT), Doriel Barros (PT) e Mário Ricardo (Republicanos) e os federais Carlos Veras (PT), Eriberto Medeiros (PSB)Maria Arraes (Cidadania), Pedro Campos (PSB), Sílvio Costa Filho (Republicanos), Lucas Ramos (PSB) e Iza Arruda (MDB) e a senadora Teresa Leitão e osuplente de senador Sílvio Costa.

Veja também

Senado Randolfe diz que Senado deve votar indicação de Zanin até dia 21