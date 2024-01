A- A+

Lula diz que quer falar sobre política com João e Raquel Gestor federal ponderou que dificilmente terá um palanque duplo novamente no Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez questão de enfatizar que vai dar a Pernambuco "um tratamento especial". Para isso, ele pretende preservar a relação com as principais lideranças do Estado, em especial, com a governadora Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

"Eu já disse para o João Campos: eu vou convidar você para Brasilia para falar sobre os projeto políticos daqui pra frente e também a governadora. Eu quero falar com a governadora sobre política", disse, em entrevista ao iornalista Elielson, na CBN, nesta terça-feira (30).

Questionado se pode ter dois palanques no Estado, o presidente opinou que "nunca mais deve repetir" o duplo apoio dado ao senador Humberto Costa (PT) e o ex-governador Eduardo Campos (PSB) em 2026. Ele ponderou que gostaria de repetir o feito em todos os estados, mas lamentou que nem sempre isso é possível.

O gestor reforçou a boa relação institucional que mantém com a governadora e a boa relacao histórica que possui com a família Campos.

Ainda durante a entrevista, ele relembrou que fez questão de jantar com João Campos e sua família em Boa Viagem. O encontro foi tratado por Lula como uma "reunião de família", sem abordar questões políticas.

