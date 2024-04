Lula e João Campos assinam ordem de serviço para construção de encostas no Recife

A- A+

Uma ordem de serviço que autoriza 12 obras de contenção definitiva de encostas que vai beneficiar cerca de 3 mil pessoas no Recife foi assinada na manhã desta sexta-feira (5).







O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Em atualização.

Veja também

