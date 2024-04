Lula e Raquel Lyra inauguram a Estação Elevatória de Água Bruta, em Arcoverde

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua agenda de compromissos em Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (4), no distrito de Ipojuca, em Arcoverde, no Sertão pernambucano, na inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta e Ipojuca e do trecho Belo Jardim - Caruaru da Adutora do Agreste. Antes da cerimônia, o presidente conversou e posou para fotos com trabalhadores. Ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB), parlamentares e políticos aliados e ministros, Lula visitou as instalações da Estação.

Após a visita às novas instalações da estação de abastecimento que vai aumentar a capacidade de abastecimento de 190 mil para 615 mil pessoas, o presidente, a governadora e os ministros presentes realizaram o descerramento da placa de inauguração da Adutora do Agreste e acionaram juntos o botão para a abertura das comportas. Por fim, o grupo Coco Raízes de Arcoverde se apresentou antes dos discursos das autoridades, que encerraram a cerimônia.

Discursos e acenos

“Lula é social. Ele vem dar apoio às classes menos favorecidas. A gente fica muito feliz em um momento tão difícil que as cidades passam, com grandes municípios com problemas de abastecimento.Essa adutora vai beneficiar 68 cidades. A gente fica muito feliz em receber o presidente. Arcoverde agradece de coração. Quero agradecer a todos que tiveram envolvidos diretamente para esse ato tão importante. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, governadora. Lula e Raquel vêm aqui para mudar a vida das pessoas”, agradeceu o prefeito de Arcoverde, José Wellington Cordeiro Maciel (MDB).



“Isso demonstra a força do governo Lula, dos seus colaboradores e a articulação dos municípios com a bancada federal, através do governo. A governadora Raquel, se ela contou as reuniões que realizou comigo e com o presidente Lula, deve dar em torno de uma por mês, assim como fazemos com todos os governadores. Isso tem feito a diferença, porque hoje tem obra para inaugurar por todo o país”, pontuou o ministro da Integração e do Desenvolvimento, Waldez Góes.

Em seu discurso, a governadora Raquel Lyra agradeceu a parceria com o Governo Federal. “Hoje estou aqui, presidente, para agradecer. Agradecer ao senhor, agradewcewr aos ministros do seu governo. No ano paassao estive em BSB 29 vezes. E estive só esse ano sete vezes. E essa não é uma conquista só minha. é de todo o povo pernambucano que esperou muito tempo para isso acontecer", destacou.



O presidente Lula, discursando de improviso, comentou sobre como estreitou a relação com Raquel Lyra e colocou seu governo à disposição de Pernambuco. "Eu disse à governadora: embora a gente seja de partido diferemte, quero que você saiba que Pernambuco não terá nenhuma dificulade do governo federal e no que você precisar, você sempre será atendida com muita decência. E eu tenho certeza que isso esta acontecendo, uma relação civilizada", destacou Lula.



