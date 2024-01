A- A+

Lula enaltece potencial da Escola de Sargentos e faz gesto para Forças Armadas Em meio a impasse com ambientalistas, presidente agradece ao Exército pela preservação da área

Durante discurso na assinatura do Termo de Compromisso para a construção da Escola de Sargentos na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou a importância da obra para a geração de emprego e renda em Pernambuco e agradeceu ao trabalho do Éxercito Brasileiro na preservação da área.

"A nova Escola de Sargento do Exército será uma das maiores em sua modalidade em todo o mundo e contará com os investimentos de R$ 2 bilhões, como disse o companheiro José Mucio aqui. Este é um empreendimento capaz de mudar a vida das pessoas que moram na região. Apenas em sua construção devem ser gerados mais de 11 mil empregos diretos e 17 mil empregos indiretos.", informou o presidente.

A construção da unidade de ensino — com previsão de conclusão em 2034 — vai viabilizar a formação dos sargentos de carreira, que ocorre em instituições de ensino militar localizadas em diferentes guarnições do Exército no país.

Segundo o Ministério da Defesa, serão cerca de 2.200 alunos, formados em 16 especialidades distintas, em 2 anos de preparação, com uma educação superior de nível tecnólogo.

O projeto, que gerou amplo debate na sociedade após movimentos sociais alertarem sobre o impacto ambiental da obra, foi alterado no papel. Passou de 180 para 90 hectares.

"Eu sei da vocação, da capacidade de luta dos nossos ambientalistas, eu sei de tudo isso. Mas a gente vê quando precisa agradecer alguma coisa. Se não fosse o exército dessa área, a gente ainda teria alguma árvore aqui? Eu acho que o povo tem que agradecer o que vocês fizeram [o Exército]. Então eu quero começar agradecendo as Forças Armadas Brasileiras a preservação que vocês fizeram dessa área que vocês ocupam. É muito importante que a gente reconheça isso pra gente poder até discutir como fazer a escola da melhor forma para derrubar o menos possível e plantar o máximo possível."

Termo de compromisso

O termo foi assinado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, pela governadora Raquel Lyra (PSB), pelo comandante do Exército, General Tomas Paiva.

