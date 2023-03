Lula lançará Programa de Aquisição de Alimentos no Geraldão, na próxima quarta (22)

A- A+

A comitiva do Governo Federal, junto com a Prefeitura do Recife, definiu o local da agenda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprirá no Recife, na próxima quarta-feira (22). Ele lançará o novo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no ginásio do Geraldão. O uso do espaço foi uma sugestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e foi acatada pela equipe presidencial.

O presidente Lula terá uma agenda bastante movimentada na próxima quarta-feira. Ele participará em um ato na Paraíba pela manhã e deverá chegar ao Recife por volta de meio-dia. À noite, ele já embarca para o Rio de Janeiro, onde participará de um novo ato na manhã do dia seguinte.

