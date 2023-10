Lula nomeia Marcos de Brito como diretor de Administração e Finanças do DNIT

A- A+

O engenheiro civil Marcos de Brito Campos Júnior foi nomeado diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcos passou antes por uma sabatina na Comissão de Infraestrutura e pela aprovação no Plenário do Senado com 50 votos favoráveis, quatro contrários e uma abstenção.

Natural de Campina Grande (PB), ele traz uma vasta experiência, tendo atuado como superintendente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na região Nordeste por quase sete anos.

“Agradeço ao presidente e ao Ministério dos Transportes pela confiança em uma função de tamanha relevância para o país. A minha entrega será de muito trabalho e dedicação. Também agradeço à minha família pelo apoio e ao INSS que me ensinou tanto e onde fiz muitos amigos. Vamos nesse novo desafio atuar na melhoria da infraestrutura dos moldais de transporte que fazem parte da estrutura do DNIT, sempre pensando no cidadão que é o motivo da minha missão no serviço público”, destacou.

Brito é servidor concursado do INSS desde 2008. Em 2010, assumiu a responsabilidade pelo Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário na Superintendência Regional do Norte/Centro-Oeste. Também desempenhou funções na Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário na Administração Central do Instituto entre 2013 e 2016, ano em que assumiu a Superintendência Regional do Nordeste, com titularidade até março deste ano.

Seu currículo inclui contribuições significativas em projetos de destaque, como os da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e da Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco.

