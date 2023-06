A- A+

Lula participa de inauguração de campus do IFPE em Paulista, na RMR Evento fechou a agenda do presidente em Pernambuco

Dando continuidade à agenda em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã desta quarta-feira (7), da cerimônia de inauguração do campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), na Região Metropolitana do Recife.

A unidade, cuja construção começou em 2018, contou com investimentos na casa dos R$ 17 milhões e foi concluída em fevereiro deste ano. Entre 2015 e 2020, o Campus Paulista do IFPE funcionou em instalações provisórias. Segundo o governo federal, o Ministério da Educação (MEC) deve liberar mais R$ 375 mil ao campus Paulista para aquisição de mobiliário e equipamentos.

O campus, localizado no bairro de Maranguape I, conta com área de 6,4 mil metros quadrados, com bloco administrativo, biblioteca, auditório, 16 salas de aula, 12 laboratórios, área de convivência, 46 docentes, 30 técnicos-administrativos em educação e 1.125 estudantes matriculados em diferentes cursos.

No discurso de inauguração, a ministra da Ciência, Tecnologia e Informação, Luciana Santos, citou uma “retomada” das políticas educacionais executadas durante os primeiros governos petistas e fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Hoje, aqui em Paulista, selamos a retomada da política educacional que expandiu a rede de ensino e criou 600 unidades em todo o país, permitindo que todos os jovens desse país pudessem ter acesso a educação de qualidade. Por isso, o que o governo anterior tratou como espaço de balbúrdia, vamos tratar como espaços de inteligência, produção de conhecimento e alegria”, disse a ministra.

Lula, que aproveitou a ocasião para pedir que os estudantes se inscrevessem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apontou a relação entre os investimentos em ciência e tecnologia com o desenvolvimento do país.

“Não existe exemplo de um país que se desenvolveu sem antes investir na educação, que é a base fundamental para o crescimento da pessoa humana. Quanto mais formado a gente estiver, profissionalmente, mais o país vai se valorizar no exterior. Seremos capazes de produzir coisas com competitividade”, afirmou o presidente.

A inauguração do campus do IFPE em Paulista contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); dos senadores Humberto Costa (PT-PE) e Teresa Leitão (PT-PE), do prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (MDB); além de parlamentares e ministros.



Veja também

Sabores Dia dos Namorados: confira o roteiro de restaurantes do Recife e Região Metropolitana