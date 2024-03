A- A+

Lula pode cumprir agenda em Pernambuco na próxima semana A previsão é que o petista aterrise no Estado na próxima quinta-feira (4).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderá cumprir agenda em Pernambuco na próxima semana. A agenda poderá incluir a inaguração de estação do Ramal do Agreste ou da nova planta da Hemobrás. Os compromissos ainda estariam sendo fechados pelo gestor. A previsão é que o petista aterrise no Estado na próxima quinta-feira (4).

A governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), devem acompanhar as agendas.

