Lula visita o Estado para 2 dias de eventos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chega nesta terça-feira (6) a Pernambuco, onde cumpre dois dias de agendas na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte. Às 16 horas, o petista irá visitar as instalações do polo automotivo Stellantis, em Goiana. Na quarta-feira (7) o presidente relança, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, no Recife, o Programa Farmácia Popular, criado em 2004, no primeiro mandato dele.



O último compromisso oficial de Lula no Estado será no município do Paulista, onde irá visitar as instalações e inaugurar mais um campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Devem integrar a comitiva de Lula o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); a ministra da Saúde, Nísia Trindade; e o ministro da Educação, Camilo Santana

Relevância do Estado

De acordo com senador Humberto Costa (PT), a visita do presidente a Pernambuco – a segunda desde que tomou posse em janeiro – é uma demonstração da relevância que o mandatário atribui a Pernambuco. “A visita à Jeep, em Goiana, demonstra que esse é um investimento que se consolidou, que é importante para as agendas de exportações e de comércio interno. É um investimento com uso de tecnologia altamente sofisticada”, destacou.



Quanto à retomada do Farmácia Popular, criado pelo próprio senador quando ministro de Lula –, Humberto disse que o programa, um dos mais bem avaliados do Governo Federal, começou a ser desmontado no governo Michel Temer.



“Ele (Temer) acabou com todas as farmácias dos governos estaduais e prefeituras, que vendiam uma quantidade grande de medicamentos por um preço baixo; e fragilizou também o Aqui tem Farmácia Popular, que distribuía medicamentos gratuitamente em farmácias privadas”, afirmou.



Antes do desmonte promovido pelo ex-presidente Temer, o Farmácia Popular, segundo Costa, atendia mais de dez milhões de pessoas. O senador adiantou que o governo Federal vai intensificar a ação do programa, ampliar o número de medicamentos distribuídos, aumentar o controle sobre o acesso e impedir possíveis fraudes.

Concluir obras inacabadas

Em relação à inauguração do IFPE de Paulista, o parlamentar afirmou que essa é uma demonstração do compromisso do governo federal de concluir todas as obras inacabadas que ficaram do governo anterior. “É uma demonstração da prioridade que o presidente Lula dá à educação”, acrescentou.



A senadora Teresa Leitão (PT) disse que essa segunda visita de lula a Pernambuco unifica as duas principais políticas públicas do governo, saúde e educação, com um anúncio importante para economia. “É uma honra para Pernambuco ver o Farmácia Popular ser relançado aqui e também inaugurar mais um instituto federal, além da visita ao polo automotivo, que coincide com o anúncio do programa para carro popular”, resumiu a senadora.



