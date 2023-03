Lula visita Pernambuco em meio a pendências com aliados

A- A+

O presidente Lula (PT) chega a Pernambuco com uma série de pendências em indicações para o segundo e terceiro escalões do seu Governo e em meio a expectativa de aliados locais por espaços. Danilo Cabral (PSB) e Marília Arraes (SD), que disputaram o governo do Estado nas eleições de 2022, ainda aguardam seus espaços.

Marília chegou a ser cogitada para comandar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), mas não se falou mais sobre o assunto depois que surgiram rumores de que o senador Humberto Costa (PT) teria uma indicação para o mesmo cargo: Diego Pessoa, subsecretário do Consórcio Nordeste.

O petista, no entanto, não estaria sozinho na disputa. O União Brasil também está páreo pela Sudene.

Para a superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), há pelo menos quatro cotados: o secretário executivo de Saneamento do Recife, Samuel Andrade, por indicação do deputado federal Sílvio Costa Filho (Rep); Edilazio Wanderley, pelo PT; e Danilo, pelo PSB. O União Brasil também está de olho no posto.

O PT-PE, que até agora só foi contemplado com a presidência da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), que ficou com a professora Márcia Angela da Silva Aguiar, ainda espera ser contemplado.

