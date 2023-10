Magno Martins lança biografia de Marco Maciel em noite de autógrafos na Alepe, nesta segunda (9)

A- A+

Depois de promover o lançamento do seu livro “O Estilo Marco Maciel” primeiro na Academia Brasileira de Letra (ABL), no Rio de Janeiro, depois no Senado, em Brasília, o jornalista Magno Martins comanda noite de autógrafos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na noite desta segunda-feira (9).

A escolha do local para o lançamento em Pernambuco não foi casual. Marco Maciel exerceu o seu primeiro mandato na Casa, como deputado estadual, em 1966. Na biografia, Magno conta os bastidores de sua vida política e outras curiosidades.

“Um político da dimensão dele, que ocupou os cargos mais importantes que um político almeja, desde deputado estadual à presidência da República interinamente com Fernando Henrique Cardoso, 86 vezes, escrevi para as novas gerações de filhos e netos que não ouviram falar em Marco Maciel. Ele era um político muito discreto, tem pouca literatura sobre ele, e esse livro vai ficar para as futuras gerações”, destacou Magno Martins.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi orador no lançamento do livro de Magno Martins | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, prestigiou o lançamento da obra. Também compareceu o diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi.

“Há um déficit de referência dessa história de Marco Antônio de Oliveira Maciel. A nossa geração lhe deve esse tributo. Um homem extraordinário, um estadista, um homem à frente do seu tempo, acima do seu meio, elegante, que tratava os adversários com respeito e buscava a convergência. As novas gerações precisam conhecer a história de Marco Maciel, o Marco de Pernambuco”, comentou Eduardo de Queiroz Monteiro.

A desembargadora aposentada Margarida Cantarelli, que foi chefe da Casa Civil no Governo Marco Maciel e com ele também trabalhou nos ministérios da Educação e Casa Civil no Governo Sarney, fez uso da palavra em nome da família e dos macielistas históricos.



"É oportuno esse livro porque ele acende luzes sobre a figura do homem, do político, do pensador e do gestor, sobre seu estilo de ser e de fazer. Estive ao lado de Magno, com satisfação, em todo o caminhar desse livro, desde os primeiros textos que ele divulgava através de seu blog. Como bom jornalista que é, Magno procurava, além do que já conhecia, reunir dados, fatos e pessoas, buscano detalhes que pudessem traçar mais do que bem o perfil de Marco Maciel.



A noite de autógrafos contou foi prestigiada po diversos políticos dos vários espectros partidários, o que atesta o reconhecimento do espírito público e republicano do biografado. "Eu tive a oportunidade de conviver com o governador e com o senador Marco Maciel e ele é um exemplo a ser seguido pelos bons políticos. De construir pontes e criar o bom debate que dê a possibilidade das pessoas dialogarem. Esse livro faz homenagem a grande exemplo da política brasileira, não só da pernambucana", disse o deputado estadual Mário Ricardo (Republicanos). T



ambém presente ao lançamento, o deputado estadual Diogo Moraes (PSB) enalteceu a importância da publicação. "Essa obra que Magno Martins está lançando hoje, sobre o estilo Marco Maciel, é muito importante. Sou um político que vivenciou a época de Marco Maciel vice-presidente e senador, não eguei a época dele governador, mas A história política de Marco Maciel remete a um estilo muito próprio que serviu de base tanto para políticos de direit, de centro e de esquerda. Ele era um político honrado, de palavra, conciliador, que tinha entre suas grandes características, o diálogo"



"Um político que marcou história em nosso estado. É um momento de homenageá-lo. E um livro escrito po Magno Martins, um grande jornalista a quem a gente deve uma grande referência É um livro que vai trazer o tamanho político de Marco Maciel e seu legado que influencia até hoje na política pernambucana", frisou o vereador Eriberto Rafael (PP).

Veja também

EVENTO Edição 2023 do REC'n'Play terá espaço exclusivo para startups