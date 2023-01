Mais de 70 movimentos sociais apoiam Dani à presidência da Comissão de Direitos Humanos da Alepe

A- A+

A deputada estadual eleita Dani Portela (PSOL) colocou o seu nome para a disputa pela Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular (CCDHPP) da Assembleia Legislativa de Pernambuco, para o biênio 2023-2025.

A postulação já conta com o apoio público de 72 organizações e movimentos da sociedade civil. A deputada, que vem de uma experiência bem-sucedida na presidência da Comissão da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo da Câmara Municipal do Recife, pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas Juntas Codeputadas na defesa dos Direitos Humanos no Estado de Pernambuco.

“Entendo que a defesa dos Direitos Humanos ganha uma nova dimensão e importância no nosso país, a partir da eleição de Lula. Precisamos garantir que as políticas públicas de nosso estado estarão alinhadas no combate às violações e opressões de toda a natureza”, afirmou a deputada.

Na nota de apoio à deputada as organizações dizem que a defesa dos Direitos Humanos tomou uma nova importância e dimensão na conjuntura política recente do Brasil e que recrudescimento das violações não só causa grande preocupação, como também demanda uma atuação cada vez mais ampla e mais firme por parte do Poder Legislativo.

"É nela que são analisadas matérias relativas aos temas de violência, direitos dos cidadãos e cidadãs, da criança, do adolescente e do idoso; discriminações raciais, étnicas, sociais, de identidade de gênero e orientação sexual, entre outras", diz o documento.

Acrescenta, ainda, que é através da CCDHPP que o Legislativo fiscaliza o sistema prisional; o acompanhamento às vítimas de violência e a seus familiares; direitos do consumidor e do contribuinte; as políticas de segurança pública do Estado; proteção a testemunhas; assim como analisa sugestões legislativas apresentadas pela sociedade civil.

As organizações indicam Dani Portela por entenderem que a deputada eleita "reúne as competências políticas e técnicas, assim como o compromisso necessário para dar continuidade à uma atuação qualificada e incisiva, sempre ao lado daquele e daquelas que têm seus direitos humanos violados".

Entre as organizações que assinam a nota em apoio a Dani estão a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Advocacia Progressista, a Associação indígena em contexto urbano karaxuanassu, o Centro de Mulheres do Cabo, o Caranguejos Tabaiares Resiste e o Coletivo de mulheres de Jaboatão.

