Marcelo Canuto é agora presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife

Ex-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Marcelo Canuto é agora presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município deste sábado (7). O cargo estava sendo sendo exercido, acumuladamente, por Ricardo Mello, secretário municipal de Cultura.

Entre suas atribuições, a Fundação promove, junto com a Secult, "atividades para difusão, circulação e fruição da cultura". Também cabe às duas entidades, com atribuições institucionais específicas, mas gestão integrada, estimular a produção cultural em suas diversas formas e manifestações, além de recuperar e preservar os patrimônios materiais e imateriais do município.

Perfil

Recifense, Marcelo Canuto Mendes tem 58 anos. Advogado, iniciou sua vida pública no segundo Governo Miguel Arraes (1987-1990) como oficial de gabinete. Na terceira gestão de Miguel Arraes (1995-1998) assumiu a Gerência Geral da Secretaria de Projetos Especiais. Também foi, no Recife, assessor da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Recife (2001) e diretor administrativo e financeiro da Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), entre 2005 e 2007.

Na primeira gestão do governo de Eduardo Campos, foi secretário Especial de Articulação Social do Estado; na segunda, foi secretário-executivo de Relações Institucionais e Articulação Parlamentar da Secretaria da Casa Civil, acumulando ainda a Secretaria Executiva de Articulação Política da pasta. Entre outubro de 2013 a dezembro de 2014, foi secretário estadual de Cultura.

Entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, no primeiro Governo de Paulo Câmara, voltou a ser convocado para a Secretaria da Casa Civil, exercendo o cargo de Secretário Executivo de Coordenação da Casa Civil. No segundo governo de Câmara, foi presidente da Fundarpe até abril de 2022, quando assumiu a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo de Pernambuco

