Marcelo Gouveia assume presidência do Podemos Pernambuco

O ex-deputado federal Ricardo Teobaldo passou nesta terça-feira (2) a presidência estadual do Podemos para o prefeito de Paudalho, na Mata Norte, Marcelo Gouveia. Reeleito com 24.292 votos (74%) na última eleição, o novo presidente do partido é reconhecido como um dos grandes nomes da nova política no estado. Para Teobaldo, Marcelo ampliará ainda mais a penetração da sigla em Pernambuco. “Marcelo, além de um amigo, é uma das grandes revelações da política do nosso estado. Gestor exemplar e com uma visão ampla da política, dará ao Podemos mais capilaridade para a construção de alianças em todo o estado”, destacou.

A oficialização ocorrerá nesta quarta-feira (3), em Brasília, junto a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. “Estou muito honrado com a oportunidade e pronto para contribuir com o Podemos, continuando o trabalho tão forte que Ricardo Teobaldo desempenhou. Sou grato pela confiança!”, comentou o novo presidente.

Perfil

Marcelo Gouveia é engenheiro civil e empresário. Foi eleito para o primeiro mandato como prefeito de Paudalho nas eleições de 2016, com 19.760 votos (61,42%) e reeleito em 2020 com 74%. É casado com Carolina Ferraz Novaes Gomes Gouveia com quem tem um filho, Miguel Ferraz Gomes Fuchs Gouveia. O novo presidente do Podemos também e filho do ex-prefeito de Paudalho, Eufrásio Filho.

