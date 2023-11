Márcio Botelho sobre liminar na Justiça: "Não adiantava procurar o prefeito"

A- A+

Na tarde desta quinta-feira (23), o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP), divulgou que conseguiu uma liminar na Justiça que readmite os 12 assessores do seu gabinete exonerados pelo prefeito da cidade, Professor Lupércio (PSD). Os funcionários exercem os cargos de assessoramento, direção e chefia.

O ofício será encaminhado para Lupércio nesta sexta-feira (24). O gestor do município terá o prazo de 10 dias para cumprir o restabelecimento dos cargos comissionados. Caso o prefeito não cumpra a determinação, responderá judicialmente nas medidas da lei, segundo Márcio Botelho.

A liminar foi deferida nesta quinta pela juíza da 1ª Vara da Fazenda de Olinda, Luciana Maranhão. “A gente acionou o nosso corpo jurídico, os nossos advogados e eles entraram com um pedido de mandado de segurança impetrado contra a Prefeitura de Olinda e o prefeito da cidade de Olinda”, comentou Botelho.

De acordo com Márcio Botelho, as exonerações foram gradativas e começaram em março deste ano, após o vice-prefeito colocar seu nome à disposição para ser pré-candidato à prefeitura do município. Na terça-feira (21), a última funcionária do seu gabinete foi demitida e o local ficou um dia sem funcionar.



"Ele deixou claro que ou eu caminhava junto dele e da futura candidata dele ou a gente estava rompido. Então não adiantava eu procurar o prefeito", disse.

Segundo Botelho, em março, ele foi chamado na Secretaria de Comunicação da cidade. No local, Lupércio e a antiga secretária de Comunicação teriam pedido para o vice-prefeito desistir de uma possível candidatura em Olinda e apoiar a candidata do prefeito, a atual secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Mirella Almeida.

“Se isso não ocorresse, ele ia começar as retaliações para o meu lado. E começou. Nas inaugurações ele tirava a minha voz, e cortava meu microfone. Nas fotos oficiais, me cortava. E nas agendas oficiais mandava uma outra pessoa”, afirmou.

Com papéis da liminar e dos atos de exonerações assinados por Lupércio e publicadas no Diário Oficial de Olinda em mãos, o vice-prefeito falou sobre o assunto em seu gabinete no prédio da prefeitura. Além das demissões, Botelho frisou os problemas estruturais presentes em sua sala. De acordo com ele, a gestão de Lupércio perdeu R$ 49 milhões do PAC Cidades Históricas, por má execução do valor. O montante teria voltado para o Governo Federal.

