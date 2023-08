A- A+

Márcio França garante obras estratégicas para Pernambuco e fala da aliança com Alckmin Ministro disse que obras como Transnordestina vão sair do papel.

Em seu pronunciamento no Seminário Pernambuco do Partido Socialista Brasileiro, neste sábado (12), em Gravatá, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB),

O ministro também assegurou que as obras prometidas ao Estado irão acontecer, e frisou a ferrovia Transnordestina como uma das prioridaades da gestão.

O ministro resgatou um pouco da sua trajetória política com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), de quem foi vice-governador de São Paulo, em 2014.

França também relembrou a época em que o presidente Lula (PT) e o vice, Alckmin, eram adversários políticos, e avaliou o papel do socialista na vitória do chefe do Executivo.

"Se não estivessem os dois juntos, quem sabe não tivesse dado uma zebra", disse.

Veja também

Agreste João Campos ressalta parceria com o Governo Federal em seminário do PSB