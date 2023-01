A- A+

Marcos Carvalho toma posse como novo procurador-geral de Justiça do Estado Solenidade contou com várias personalidades políticas, como a governadora Raquel Lyra e outros

O promotor Marcos Antônio Matos de Carvalho tomou posse nesta quarta-feira (11) como o novo procurador-geral de Justiça do Estado. A cerimônia de posse foi organizada pelo Colégio de Procuradores de Justiça e aconteceu na Escola Judicial de Pernambuco, no bairro de Joana Bezerra, área central da capital pernambucana. Marcos Carvalho possui 23 anos de carreira no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e foi titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Antes, em 1999, iniciou sua carreira em Caruaru, no Agreste pernambucano, passando ainda pelas cidades de Cachoeirinha, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

A nomeação do seu nome ocorreu no início do mês pela governadora Raquel Lyra (PSDB). Marcos Antônio Matos de Carvalho já atuava como procurador interino desde novembro. O seu nome foi o mais votado da lista tríplice encaminhada pelo MPPE para a governadora. Agora, ele irá ficar à frente da Procuradoria-geral até 2025.

Além da governadora de Pernambuco e da vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), o ato de posse contou com várias personalidades políticas, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Eriberto Medeiros (PSB), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), entre outros.

Na cerimônia, todos os discursos realizados na posse de Marcos Carvalho se caracterizaram pela defesa do estado democrático de direito. Além disso, todos repercutiram sobre o ataque de bolsonaristas radicais em Brasília, ocorrido no último domingo (8). Por sinal, em seu discurso, a governadora comentou sobre o que viu quando esteve no Distrito Federal para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Marcos Carvalho disse que encara a nova função com vontade de encarar os desafios que se apresentam para a sociedade pernambucana como um todo. “O sentimento é de responsabilidade, com a missão que tenho em mãos, mas também de muita disposição — não só minha, mas de toda a instituição para enfrentar o próximo biênio. Temos os desafios de sempre em relação à cidadania, principalmente depois da pandemia que enfrentamos. Vamos trabalhar com políticas públicas para a inclusão dos mais miseráveis, sem esquecer a atuação na área criminal”, disse o novo procurador-geral de Justiça.

