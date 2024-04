Marília Arraes declara apoio a João Campos

A- A+

A vice-presidente do Solidariedade, Marília Arraes, anunciou apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). O anúncio foi feito por meio de nota. Os dois estiveram juntos em uma agenda na periferia na Zona Norte da Capital do Estado.

Primos, João Campos e Marília Arraes disputaram a eleição do Recife no último pleito e protagonizaram uma disputa dura no segundo turno da corrida às urnas da Capital. A reaproximação ocorreu no segundo turno das eleições estaduais. Na ocasião, o PSB declarou apoio ao projeto de Marília contra a governadora Raquel Lyra (PSDB). Nos bastidores, a avaliação é que a aliança foi firmada com um compromisso de apoio da ex-deputada a Campos na disputa deste ano. Os dois chegaram a cumprir uma agenda de rua ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no centro do Recife.

Segundo Marília, a eleição de Lula foi o momento de superar divergências e avançar com a melhor opção para o Brasil. "De lá para cá, ninguém ficou parado em cima do muro. Superamos divergências e avançamos com a melhor opção para o Brasil", destacou.

Nota Oficial

Minha vida sempre foi marcada pela luta em defesa da democracia e das causas progressistas. Em 2022, quando reelegemos o presidente Lula para comandar o Brasil, conquistamos uma vitória conjunta, fruto uma frente ampla. De lá para cá, ninguém ficou parado em cima do muro. Superamos divergências e avançamos com a melhor opção para o Brasil.

Para quem tem compromisso com a população, de verdade, a política do rancor ou do retrovisor não tem espaço. O que importa é a soma de esforços para multiplicar os resultados que o Recife começou a apresentar.

Hoje, anunciamos o apoio à reeleição do prefeito João Campos e fazemos isso de onde sempre estivemos: ao lado do povo. Faremos isso na periferia do Recife, que conhece como ninguém os problemas e necessidades de nossa cidade e não em salas fechadas ou escritórios refrigerados. Faremos isso ao lado de quem sempre foi nossa prioridade, nossa gente. Foi ouvindo nossa gente, foi vendo muitos dos sonhos que nós defendemos sendo construídos e priorizados que tomamos essa decisão. Reconhecer o que é acerto é essencial para continuar avançado.

Mais do que uma aliança política, esta é uma união pelo Recife e por nossa gente. Pelo trabalho capaz de transformar vidas com a ação que chega na ponta e que dá resultado. Sigo do lado onde sempre estive, do lado certo da história e aqui segurei acompanhada de quem se propões a estar nesta mesma caminhada.

Marília Arraes

Veja também

MERCADO Petróleo fecha em alta, com tensões geopolíticas renovadas e redução da oferta mexicana