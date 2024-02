MDB pretende definir apoio no Recife em março, aposta Jarbas Filho

A- A+

O deputado estadual Jarbas Filho (MDB) afirmou que seu partido deve definir seu apoio político no Recife em março deste ano. Atualmente, a legenda compõe o Governo João Campos no Recife, com a indicação do secretário de Segurança, Murilo Cavalcanti. No entanto, a legenda também vem se aproximando da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Segundo ele, a decisão será comunicada para os líderes políticos do Estado.

"O partido está conversando, as conversas estão em andamento e nós pretendemos até março definir o rumo do partido na eleição da capital", afirmou.

