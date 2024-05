Mendonça anuncia apoio a Daniel Coelho no Recife e se licencia da direção do União Brasil

A- A+

O deputado federal, Mendonça Filho (UB), anunciou nesta quarta-feira (29/05), apoio à pré-candidatura de Daniel Coelho (PSD) a prefeito da capital e o afastamento da direção municipal do União Brasil no Recife, durante o processo eleitoral. O afastamento é motivado pela discordância da decisão da executiva nacional do partido de apoiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito do Recife, João Campos. Politicamente João Campos construiu esse apoio numa articulação nacional entre o PSB e o União Brasil, que passa pela garantia de votos da bancada socialista à candidatura do líder do UB, Elmar Nascimento, à presidência da Câmara dos Deputados, em 2025.



“Sempre tive lado. Todos sabem que sou aliado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e, também, das minhas divergências históricas com o campo da esquerda. Discordo da decisão da executiva nacional e, por isso, passo a ser dissidente do partido no processo eleitoral do Recife”, afirmou Mendonça. O deputado considera Daniel Coelho a melhor opção para governar o Recife. "Daniel é preparado, conhece bem a cidade, seus desafios e tem capacidade de oferecer uma alternativa de gestão para o Recife, que sofre com problemas crônicos”, completou.







O apoio da executiva nacional do União Brasil à João Campos tem como base a resolução partidária que estabelece que, em municípios com mais de 200 mil eleitores, os apoios passam pela autorização do comando nacional do partido. Mendonça Filho vinha resistindo internamente ao apoio do União Brasil à João Campos. No entanto, as articulações nacionais entre o União Brasil e o PSB inviabilizaram a decisão de Mendonça de levar o União Brasil do Recife a apoiar o candidato apoiado pela governadora Raquel Lyra.



Com o afastamento de Mendonça Filho, assume a presidência municipal do União Brasil no Recife o primeiro vice-presidente Leonardo de Souza Leão. A presidência estadual do partido segue sob o comando de Marcos Amaral, ligado a Luciano Bivar, e com pedido de intervenção junto à nacional, por causa de irregularidades no processo eleitoral.

