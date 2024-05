A- A+

Mendonça declara que apoiar João Campos seria "rasgar sua história" Deputado pediu afastamento do União Brasil no Recife por discordar de apoio à reeleição do prefeito

O deputado federal Mendonça Filho, presidente licenciado do União Brasil no Recife, declarou que apoiar o prefeito João Campos (PSB) seria “rasgar a sua história”, e que não concorda com a aliança costurada entre a executiva nacional e o socialista para as eleições deste ano no Recife, fato que lhe motivou a se licenciar da direção do partido na capital.

“Não concordo com a decisão, ela foi baseada num acordo do União (Brasil) nacional com o PSB, tendo em vista o apoio à candidatura a presidente (da Câmara) de Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. Tendo em vista essa realidade, eu tenho que manter coerência com a minha história de vida. Eu tenho uma posição histórica no Recife antagônica à esquerda, o palanque de João Campos representa a esquerda, o PT, dentre outros", declarou o deputado.

“Você acha que eu vou rasgar minha história porque simplesmente o prefeito está com vantagem e pode ganhar no primeiro turno?”, completou Mendonça.

Ao anunciar a decisão de se afastar do partido nessa quarta-feira (30), Mendonça Filho declarou apoio ao pré-candidato à Prefeitura do Recife e secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho (PSD), que tem o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) e de partidos como o PP, Cidadania e Podemos.

“Vou manter minha coerência e declarei voto público e vou defender a candidatura do companheiro Daniel Coelho, que é competente, sério, conhece bem a cidade tem boas ideias, e é a alternativa que eu julgo como melhor para cidade do Recife”, enfatizou.

Em entrevista à Rádio Folha FM 96.7, Mendonça explicou, ainda, a sua saída da direção do partido no Recife, que teria se dado para não causar constrangimento pessoal ao parlamentar. “Eu tinha que me afastar da presidência do partido para que fizesse cumprir a decisão da (executiva) nacional e não houvesse constrangimento pessoal para a mim como presidente municipal do União Brasil. Estou livre para atuar como eleitor da capital pernambucana, defendendo o nome de Daniel (Coelho), que inclusive é o nome respaldado pela governadora Raquel Lyra”, explicou o deputado.

