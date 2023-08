Michelle Bolsonaro procura deixar a marca da acessibilidade durante evento do PL Mulher-PE

A- A+

A ex-primeira-dama e presidente nacional do Partido Liberal (PL) Mulher, Michelle Bolsonaro, colocou a pauta da acessibilidade no foco do seu discurso durante o evento do PL Mulher de Pernambuco, realizado neste sábado (26). A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também destacou o extinto Programa Pátria Voluntária e deu vários recados à oposição. No decorrer do evento, mais de 400 pessoas se filiaram ao partido. O Encontro aconteceu na Blue Angel recepções, no bairro da Madalena, Zona Norte do Recife.

"Quando você cuida de uma criança com deficiência, você está cuidando de uma mãe, você está cuidando de uma família, você acaba cuidando de um bairro e consequentemente de uma sociedade", afirmou. “Como primeira-dama a gente conseguiu trabalhar pela comunidade surda, dando visibilidade a uma comunidade que há décadas estava na invisibilidade”, completou, e disse que brigou “com muita gente” por causa da pauta e que precisou “educar a Esplanada” a respeito.

Em seu discurso, a presidente do PL Mulher de Pernambuco, Izabel Urquiza, fez agradecimentos ao presidente Estadual da sigla, Anderson Ferreira, de quem foi candidata a vice-governadora no ano passado, e exaltou o município de Olinda, onde tentará conquistar a prefeitura nas eleições de 2024. Também no palco, formado pelas esposas de lideranças políticas que estavam presentes, um forte apelo à participação feminina na política. “A gente tem em Pernambuco um time comprometido em fortalecer o nosso partido, que dá espaço pra mulheres tenham vez e voz” declarou e celebrou as mais de 400 filiações durante o evento.

Os deputados federais André Ferreira, Pastor Eurico e Coronel Meira, os estaduais Alberto Feitosa e Renato Antunes, o prefeito do município de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros e o ex-ministro da saúde da gestão Bolsonaro, Marcelo Queiroga, também marcaram presença.

“Limonada docinha”

Durante o evento do PL Mulher de Pernambuco, Michelle Bolsonaro afirmou várias vezes que há, em sua avaliação, o desejo de destruir a reputação da família Bolsonaro, apagar o “legado” da gestão do marido, e que o mesmo “resgatou o patriotismo” no Brasil. Às afirmações, a multidão respondeu ao som de “Mito”. A presidente nacional do Partido Liberal também aproveitou a oportunidade para criticar o que chamou de “veículos de desinformação” e ironizou o caso das jóias que recebeu da Arábia Saudita ao dizer que lançará o “Mi jóias”. “Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão”, brincou.

A ex-primeira-dama também declarou que Bolsonaro não perdeu as eleições, uma vez que a sua legenda forma maioria no Congresso Nacional. Em seu apelo para que mais mulheres se filiem ao PL, Michelle falou sobre capacitar o público feminino para ocupar mais esse espaço.

