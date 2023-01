Milton Coelho é nomeado por Alckmin como secretário de Micro e Pequenas Empresas

A- A+

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, confirmou, nesta sexta-feira (20) o advogado e auditor do Tribunal de Contas do Estado Milton Coelho como secretário de Micro e Pequena Empresas e Empreendedorismo. Milton é filiado ao PSB e era muito ligado ao ex-governador Eduardo Campos. Ele também atuou na gestão do ex-governador Paulo Câmara, também socialista.

O PSB tem trabalhado para ampliar os quadros no governo de Lula (PT). Além de cargos no ministério sob o comando de Alckmin, o partido tenta garantir o comando de estatais como o Banco do Nordeste e espaços na Companhia do Vale do São Francisco (Codevasf).

Milton foi vice-prefeito do Recife (2009-2012), secretário de Governo de Pernambuco (2012-2014), durante a gestão de Eduardo Campos, e secretário de Administração do estado (2015-2021), no governo de Paulo Câmara.

Em novembro de 2022, durante a transição, Coelho trabalhou no grupo técnico da área de Desenvolvimento Regional. Presidente regional do PSB no Pernambuco por 17 anos, o nome de Coelho é uma indicação do PSB, partido do vice-presidente.

Nas últimas eleições, Milton recebeu 33.586 votos e não conseguiu ser reeleito, mas ficou na segunda suplência. O socialista chegou à Câmara Federal em novembro de 2020, depois que o atual prefeito do Recife, João Campos, que era o titular da vaga, renunciou ao cargo para assumir o executivo municipal.

Veja também

Barcelona Promotoria pede prisão sem fiança para Daniel Alves por acusação de agressão sexual