Ministério da Defesa vai participar das comemorações dos 487 anos do Recife O ministro José Mucio se reuniu com o prefeito João Campos

No mês em que o Recife comemora 487 anos, a Prefeitura do Recife está preparando a cidade para receber uma programação com diversas atividades. Entre as ações já consolidadas no calendário festivo, o Recife vai testemunhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, a presença do Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” (A-149) e a exposição de equipamentos militares. Iniciativas, essas, frutos da parceria entre a gestão municipal, através da Secretaria de Turismo e Lazer, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas do Brasil. Outras atividades também integram a ampla programação.

Acompanhado do ministro José Mucio, o prefeito João Campos agradeceu a parceria e a sensibilidade do presidente Lula e do Ministério da Defesa com o Recife, ao contribuir com a celebração do aniversário da cidade. “No mês do aniversário da nossa cidade, em março, estamos organizando uma série de festividades e, muitas delas, contando com a parceria do Ministério da Defesa e do presidente Lula. Receberemos a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o maior navio da Marinha brasileira, aberto à visitação”, destacou o prefeito.

O ministro da Defesa, por sua vez, ressaltou a satisfação em colaborar com as festividades em uma data tão especial para a capital pernambucana. “No dia 12 (data do aniversário da cidade), faremos um evento especial com a apresentação da Orquestra Sinfônica; também vamos mostrar ao público esse navio espetacular; e a Aeronáutica vai se apresentar com a Esquadrilha da Fumaça. Nós vamos contribuir e participar da festa, sendo coadjuvantes da felicidade de todos os recifenses”, assinalou José Mucio.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, sublinhou a importância das celebrações como forma de reconhecimento à importância da capital para o estado e o país. “O Recife sempre liderou o Brasil nos movimentos de independência, constitucionalismo e federalismo. Essas atividades das Forças Armadas, durante o aniversário da cidade, buscam aproximar a população dessas instituições, que desempenham um importante trabalho em prol da sociedade”, pontuou.

MARCO ZERO

Dentro do contexto de celebração, o céu do Marco Zero, no Recife Antigo, vai receber a encantadora apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça. Os sete aviões A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) vão promover um espetáculo aéreo, com acrobacias, manobras ousadas e piruetas. O evento é gratuito e com duração aproximada de 45 minutos. A data da exibição está marcada para o próximo dia 10 de março.

Seguindo com a agenda de celebrações, o Recife vai recepcionar o maior navio de guerra da Marinha do Brasil: o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico (A140). A embarcação, também conhecida como Capitânia da Esquadra, ficará atracada no Porto Recife no período de 8 a 12 de março e será aberta à visitação gratuita. O NAM “Atlântico” possui mais 200 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), pode comportar até 1.400 militares quando em missão e tem capacidade para transportar 18 aeronaves em seu hangar e convoo. Entre as suas competências, também é apropriado para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais e em operações de manutenção de paz.

Concluindo a participação das Forças Armadas no aniversário do Recife, o Exército Brasileiro vai realizar uma Exposição de Material de Emprego Militar no Parque da Macaxeira. A atividade será gratuita e aberta ao público, no período de 15 a 17 de março.

A história do Recife é recheada desses acontecimentos, os quais têm importante contribuição na construção da cidade. Dentre esses fatos célebres, temos a Revolução Pernambucana (1817), Confederação do Equador (1824), a Batalha de Casa Forte (1645) e a Batalha dos Guararapes (1648 e 1649), ambas as batalhas relacionadas à luta contra a ocupação holandesa; essa última, contudo, considerada o marco simbólico da origem do Exército Brasileiro.

