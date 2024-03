Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lôbo visita a Folha de Pernambuco

A- A+

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Edilene Lôbo visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (25).

Edilene foi recebida pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro; pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, e pela diretora Administrativa, Mariana Costa.

Também estiveram presentes o assessor especial da presidência, Joni Ramos; a editora-chefe da redação, Leusa Santos; a gerente da Rádio Folha FM 96.7, Marise Rodrigues; a juíza de Direito, Desembargadora Substituta Eleitoral do TRE-PE e Diretora da Escola Judiciária Eleitoral, Virgínia Gondim; a juíza de Direito e Assessora da Presidência do TJPE, Mariana Vargas, e o desembargador André Guimarães.

A ministra do TSE Edilene Lôbo em visita à Folha de Pernambuco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Durante o encontro, Edilene destacou a baixa representatividade das mulheres, em especial as negras, nos espaços de poder. Também falou sobre a importância da educação como ferramenta de emancipação para encorajar outras mulheres e mudar o atual cenário.

“Nós precisamos investir na educação dos meninos. Na conversa e no trato. Precisa começar com eles. É uma construção longa. Viajarei para outros países para falar sobre a importância das mulheres nos espaços de decisão”, destacou a ministra.

“A visita da ministra é uma das mais importantes que a gente já recebeu, pelo significado e preparo da ministra. O tema é absurdamente atual, desafiador, inconstante”, destacou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

No último semestre, Edilene Lôbo, que é a primeira ministra negra no Tribunal Superior Eleitoral, assumiu o lugar do ministro André Ramos Tavares. Natural de Taiobeiras, em Minas Gerais, ela é doutora em Direito Processual Civil pela PUC-Minas, com estágio pós-doutoral na Universidade de Sevilha e na Faculdade de Direito de Vitória.

Edilene também é mestra em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em Processo Penal pela Universidad Castilla La Mancha, na Espanha, além de professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais.

Em entrevista na Rádio Folha, a ministra do TSE falou sobre mulheres em espaços de poder | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

No jornal, a ministra participou do programa Folha Política, na Rádio Folha FM 96.7, onde foi entrevistada pelo âncora Jota Batista e pela jornalista e colunista de política Betânia Santana.

Na ocasião, Edilene falou sobre a violência feminina enfrentada nos espaços de poder e sobre o desfecho do caso Marielle Franco, cujos mandantes do crime foram presos nesse domingo (24). Ela também destacou o papel do TSE no combate à desinformação nas eleições. “É uma tarefa de coletividade”, ressaltou.

Edilene Lôbo visitou, ainda, demais dependências da Folha de Pernambuco, como a redação integrada e o parque gráfico do jornal.

Edilene Lôbo também visitou o parque gráfico do jornal | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

