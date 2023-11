A- A+

Ministro Alexandre Padilha visita as instalações do Imip neste sábado (18) Em visita, o ministro passou pelo setor de hemodiálise de adulto, a enfermaria e a oncologia pediátricas da instituição

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou, na manhã deste sábado (18), o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). O representante chegou na instituição acompanhado de sua comitiva e foi recebido pela superintendente geral do instituto, Tereza Campos, e diretoria para um café da manhã.

Na ocasião, Tereza apresentou as instalações do hospital, os números da instituição e os desafios para o próximo ano.

Durante percurso, o ministro passou pelo setor de hemodiálise de adulto, a enfermaria e a oncologia pediátricas da instituição, referência em Pernambuco para o atendimento de crianças com doenças graves e de alta complexidade para transplantes, cardiologia e doenças raras.

Na oncologia pediátrica, a coordenadora do setor, Jurema Teles, explicou as atividades da área. Em sua fala, Jurema ressalta que no início dos atendimentos, em 1994, a oncologia tinha 25 pacientes, mas com a transferência de pacientes do Barão de Lucena, o número subiu para 50.

Atualmente o setor oncológico pediátrico do hospital conta com 80 pacientes, no geral, e mais de 90 de alto risco.

Além da superintende geral e da coordenadora da oncologia, estavam presentes o assessor do ministro e antigo vereador de Recife, Mozart Sales, as secretarias estadual e municipal de Saúde, Zilda Cavalcanti e Luciana Albuquerque, o superintendente de ensino e pesquisa do Imip, Fernando Augusto Figueira, e o representante do Secretário Helvécio Magalhães (Ministério da Saúde), Aristides Vitorino.

O ministro, que não falou com a imprensa, seguiu para o terreno onde está sendo construído o Hospital da Criança do Recife para anunciar o aporte do governo federal para as obras da nova instituição de saúde.



Veja também

Taylor Swift Morte de jovem em show de Taylor Swift repercute na imprensa internacional: 'calor sufocante'