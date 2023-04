Ministro da CGU diz que todos os sigilos de Bolsonaro serão revistos até o final de maio

A- A+

Em passagem por Pernambuco para a posse da nova superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco (CRU-PE), o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, afirmou que o órgão deverá rever todos os sigilos do Governo Bolsonaro até o fim de maio.

Segundo ele, foram selecionados pela CGU 240 casos e cerca de 150 já foram concluídos. Os demais deverão ter resposta já no próximo mes.

"Foram selecionados 240 casos que foram colocados sob sigilo do Governo Bolsonaro, que merecem algum tipo de revisão. Essa revisão pode ser parcial ou total", adiantou o ministro, ponderando que a análise é feita caso a caso. "Nossa ideia é que até final de maio esteja pronto", concluiu.

O ministro também falou sobre o relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria Geral da União (CGU), que mostra sobre as operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições no Nordeste.

O documento revela que a instituição fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do 2º turno das eleições de 2022.

Vinícius Marques de Carvalho ponderou que é preciso separar os agentes das instituições, mas pondera que os números evidenciam a desproporcionalidade da operação.

"A gente tem que tomar um cuidado sempre para não misturar instituições com pessoas. O que tivemos, evidentemente, foi uma ordem para que a PRF estabelecesse maiores pontos de fiscalização no segundo turno das eleições nos estados no Nordeste. Essa disproporcionalidade ficou muito evidente a partir do momento que a PRF abriu esses dados e, agora, está com a Polícia Federal para analisar o impacto disso e eventuais responsabilizações, bem como CGU e corregedoria da PRF", avaliou.

