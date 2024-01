Ministro da Defesa ressalta comprometimento das Forças Armadas com a democracia

Durante uma entrevista à imprensa realizada após o ato em defesa da democracia promovido nesta segunda-feira (8), data que marca um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes, o Ministro da Defesa do Brasil, José Mucio Monteiro, ressaltou o comprometimento dos comandantes das Forças Armadas em preservar o sistema democrático do País.

Além disso, Mucio ainda disse que espera que “amanhã chegue de fato o dia 9 de janeiro”.

“Estou aqui com os comandantes, todos foram homenageados. Vieram homenagear a democracia também porque, afinal de contas, lutaram por ela. Sofreram pressões, mas estão aqui representando a maioria das Forças Armadas, que são militares legalistas e comprometidos com a democracia do Brasil”, declarou.