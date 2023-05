Ministro de Lula diz que planejamento do País terá digitais do povo

A- A+

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, disse, nesta sexta-feira (12), que o Governo Lula vai colocar as impressões digitais do povo no planejamento do futuro do País.

Ele fez esse discurso no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na plenária estadual do Plano Plurianual participativo do governo federal.

Márcio Macêdo abandonou o discurso formal que iria ler e quebrou protocolos ao lembrar que, ao chegar no Estado, passou um filme na sua cabeça desde a época das caravanas da cidadania. Ele discorreu sobre o que chamou de criminalização da política por representantes do Poder Judiciário, mas sem citar nomes.

"No olhar de cada um de vocês, é como se a cabeça instalasse uma grande tela de cinema. E nessa grande tela, estava passando um filme. E nesse filme, eu me lembrei de tudo que nós passamos pra chegar até aqui. Eu me lembro quando nós tivemos aqui, com o presidente Lula, naquele momento tão delicado de negação da política, de perseguição ao Lula, perseguição aos movimentos sociais. Eu vi o dia que Lula ressuscitou após ele ser preso de forma injusta, arbitrária e covarde", afirmou.

Segundo o ministro, na campanha, Lula e enfrentou uma máquina onde se gastou bilhões para derrotá-lo.

"O que nos trouxe até aqui foi a resistência de vocês e do povo brasileiro que dava bom dia, presidente, boa tarde, boa noite", afirmou Márcio, lembrando o tempo em que Lula estava na prisão.

O ministro terminou o discurso falando a letra da música Madeira de Cupim não Rói.

“Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco, o bloco do Lula é o bloco da educação, é o bloco da saúde de qualidade, o bloco da geração de emprego e renda, o bloco da moradia popular, o bloco da democracia… Queiram ou não queiram os juízes, o bloco do Lula é de fato campeão”, concluiu Márcio.



