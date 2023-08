A- A+

Ministro diz em Pernambuco que vai resolver o problema do sistema prisional com a ajuda de todos Silvio Almeida, que ocupa a pasta de Direitos Humanos, quer todo mundo junto para encontrar solução

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse na tarde desta quinta-feira (31/08), que está em Pernambuco com a missão de tornar a política de direitos humanos uma política nacional. "Vamos colocar todo mundo pra dançar junto, quem sabe e quem não sabe", brincou, dizendo que o problema do sistema prisional será resolvido com todo mundo junto.

"Tenho o dever de achar uma solução para isso. Como fazer para ajudar as pessoas que estão no sistema prisional? como fazer para ajudar a família dessas pessoas? Precisamos envolver movimentos sociais, universidades, outros ministérios. O sistema prisional não é um problema só só de Pernambuco. É um problema do Brasil", ressaltou o ministro, durante o Fórum Conexão IFPE- Direitos Humanos e Igualdade, no auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife..

Reforçando sua condição de filho de Xangô - exaltada pelo babalorixá Pai Ivo de Xambá - lembrou que Xangô solta fogo pela boca enquando fala. Registrou que falar de Xangô é falar de justiça. "O fogo queima, mas também cauteriza para que a dignidade se instaure", fez a colocação para mostrar a disposição de enfrentar os problemas. "Me coloco à disposição não só do Estado, mas do povo de Pernambuco", enfatizou.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) acompanhou o ministro e antes do encontro se reuniu com ele no Palácio do Campo das Princesas. O sistema penitenciário já estava na pauta. "Em oito meses é impossível transformar um estado de tantas desigualdades. Por isso, preciso de empatia e solidariedade. Não quero fazer discursos vazios. Tenho a responsabilidade de liderar a construção de políticas públicas em Pernambucoi", registrou.

Participaram da solenidade as secretárias da Mulher, Mariana Melo; e de Direitos Humanos e Justiça, Lucinha Mota; a oordenadora de políticas inclusivas do IFPE, Laura Silva; o reitor do IFPE, José Carlos Sá Júnior e o babalorixá Pai Ivo de Xambá.

