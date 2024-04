Ministro Márcio França vem ao Recife para congresso de micro e pequenas empresas

A- A+

O ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, desembarca no Recife nesta quinta-feira (25) para participar da abertura do encontro de negócios da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro). O COMICRO Conectando Negócios tem como tema central “Inovações que Impulsionam as Micro e Pequenas Empresas”, e vai reunir empreendedores e membros do poder público, como a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires, e o diretor-presidente da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

No mesmo evento acontece o XXI Congresso Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, com exposições de produtos e serviços de vários estados do país em uma feira de negócios, além de atendimentos empresariais gratuitos, apresentações culturais, entre outros. A programação vai até o sábado (27) e discutirá assuntos relevantes para os pequenos negócios como inovação, tecnologia, marketing digital, financiamento, tendências e estratégias de mercado, empreendedorismo feminino, sustentabilidade, entre outros temas.

