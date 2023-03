A- A+

Ministro promete que Lula vai assinar MP para liberar piso da enfermagem em breve O pagamento do piso foi alvo de cobranças em ato de Lula no Recife

O ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, reafirmou o compromisso do Governo Federal com o pagamento do piso nacional da enfermagem. O tema foi alvo de cobrança de movimentos sociais presentes no ato que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira (22), no ginásio Geraldão, no Recife. Segundo o auxiliar, os Ministérios da Casa Civil e Saúde seguem dialogando para viabilizar o pagamento e o chefe do Executivo vai assinar uma medida provisória para liberar o pagamento do piso.

Entre os presentes, algumas pessoas levaram cartazes com pedidos para que o chefe do Executivo federal assine a Medida Provisória para liberar o pagamento do piso.

"Quero dizer a voces que o presidente Lula tem compromisso com piso dos enfermeiros. Neste momento, a equipe da Casa Civil e da Saúde estão trabalhando na medida provisória. O governo está dialogando com o Supremo Tribunal Federal porque tem uma liminar no tribunal suspendendo o pagamento para que não tenha conflito entre os poderes", afirmou.

