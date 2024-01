A- A+

Ministro ressalta papel das Forças Armadas no ciclo de união, desenvolvimento e reconstrução do País No comando do Ministério da Defesa, José Mucio vem sendo um ponto de equilíbrio e conciliação.

Em seu discurso durante a assinatura do termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos, o ministro da Defesa, José Mucio, fez questão de fazer um gesto de reconhecimento ao trabalho das Forças Armadas no "ciclo de união, desenvolvimento e reconstrução" do Brasil. O gestor ainda fez questão de reforçar o seu papel de recíproco "respeito, empenho e diálogo" com os militares na sua gestão.

No comando do Ministério da Defesa, José Mucio vem sendo um ponto de equilíbrio e conciliação. Este papel foi desempenhado em momentos cruciais com as manifestações de 8 de Janeiro do ano passado, quando manifestantes radicais invadiram as sedes dos Três Poderes da República.

“Enalteço, aqui, o elevado empenho do comando militar no atual ciclo de união, desenvolvimento e reconstrução desse país, senhor presidente. A minha relação com as forças armadas na condição de ministros da defesa resulta de um sentimento recíproco de respeito, empenho e diálogo", afirmou.

Pernambucano, o ministro ainda enfatizou seu compromisso com o desenvolvimento da Região Nordeste materializado em ações do Governo Lula.

"De igual maneira, o meu comprometimento com o Nordeste se materializa pelas várias realizações nesse primeiro ano de mandato do senhor. Tivemos a oportunidade de levar com a ajuda de muitos benefícios a nossa sociedade. Em meu nome e em nome do Ministério da Defesa, das Forças Armadas brasileiras, sob o seu comando, manifesto o meu respeito, gratidão e confiança em cada um dos senhores e senhoras", afirmou.

Por fim, o ministro ressaltou o compromisso da gestão com a reconstrução do País. "O governo brasileiro tem um compromisso de reconstruir esse País. Temos pressa e por isso oferecemos o nosso trabalho para ajudar a promover a justiça, garantir a cidadania e ampliar as oportunidades do País”, disse.

