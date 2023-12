Ministro Silvio Costa Filho visita a Folha de Pernambuco

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (22), onde foi recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; a diretora Administrativa Mariana Costa; e a editora-chefe Leusa Santos. O ministro estava acompanhado do secretário nacional de Portos, Alex Ávila; do secretário de Saneamento do Recife, Tomé Franca; e do superintendente adjunto da Codevasf no Recife, Samuel Andrade. Após a visita, o ministro Silvio Costa Filho participou do programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7.

Durante a visita, o ministro disse que a autorização de início de licitação para a dragagem do Porto de Suape, que ele assina hoje à tarde junto com a governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas, será de mais de R$ 200 milhões. “O Governo Federal está investindo R$ 100 milhões; o Estado, R$ 120 milhões”, disse o ministro. Ainda segundo Silvio Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viria para o evento, mas “ficou preso em uma agenda em Brasília”.

Esses investimentos são exclusivos para todo o Porto Interno, que era um dos empecilhos para se fazer as atracações. “A partir daí, a gente quer fazer a ampliação dos molhes, que é a segunda etapa de investimentos, que deve ficar para 2025”, acrescentou. Ainda de acordo com o ministro, as obras de dragagem devem começar dentro de três meses e ficam prontas no início de 2025.

Silvio Costa Filho destacou o processo de reestruturação do Porto de Suape, que inclui não só infraestrutura, mas também chegada da APM Terminals, que vai investir, inicialmente, R$ 1,7 bilhão, com um novo terminal de contêineres, que começará a ser construído em janeiro de 2024.

Veja também

NATAL Trilha sonora do "Baile do Menino Deus" chega ao streaming, com Chico César e Lia de Itamaracá