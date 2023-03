Ministros e governadora somam esforços contra novos ataques de tubarão

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, teve reunião, ontem, com a governadora Raquel Lira e o ministro da Pesca, André de Paula.

Na pauta, medidas para impedir novos acidentes com tubarões em Pernambuco, que incluem estudos, pesquisas e monitoramento, áreas nas quais as instituições ligadas ao governo federal podem contribuir.

“Costumo dizer que a ciência está em todo lugar. Nesse caso específico, é necessário pesquisa e monitoramento, para compreender o fenômeno e atuar nas causas. Ou, naquilo que for perene, buscar melhores formas de conviver com essa situação, com educação ambiental, com iniciativas que alertem a população para evitar danos que são tão drásticos”, disse a ministra.