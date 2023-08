Ministros José Mucio e Juscelino visitam Centro de Operações Espaciais da Telebras em Brasília

A- A+

Os ministros da Defesa, José Mucio, e das Comunicações, Juscelino Filho, participaram de um encontro organizado pela Telebras, em parceria com o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), no Centro de Operações Especiais da Telebras (Cope), em Brasília, na última quinta-feira (10). O centro é referência nacional e internacional pela tecnologia das suas instalações.



O presidente da estatal de telecomunicações, Fred Siqueira Filho, apresentou as atividades do Cope aos ministros e outras autoridades civis e militares presentes. O centro, de caráter civil e militar, é responsável pelo monitoramento e pela operação do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).

Leia Também • “Precisamos trabalhar pela pacificação do País. O bem do Brasil interessa a todos”, diz José Mucio • Governadora discute cooperação para Escola de Sargentos com ministro José Múcio

A banda Ka do satélite, operada pela Telebras, possibilita acesso à conexão de banda larga a milhares de brasileiros e brasileiras em programas de inclusão digital e acessibilidade do Governo Federal em todos os locais do país. Já a partir da banda X, de responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB), são monitoradas as operações de satélites militares em conjunto com o Exército e a Marinha do Brasil, através de uma equipe multidisciplinar, que organiza informações voltadas às áreas de defesa e governamental.



Fred Siqueira também abordou a capacidade de entrega da Telebras e citou que a meta de empresa é ser uma grande fornecedora de comunicação segura do Estado. "O objetivo da Telebras é ser provedora de infraestrutura de serviços de telecomunicações à Administração Pública Federal e continuar a ser o instrumento de inclusão digital no país, utilizando sua rede terrestre de fibras ópticas, sua rede satelital e parceria com provedores”, destacou o presidente da Telebras.

A banda Ka do satélite, operada pela Telebras, possibilita acesso à conexão de banda larga a milhares de brasileiros e brasileiras em programas de inclusão digital e acessibilidade do Governo Federal em todos os locais do país. Já a partir da banda X, de responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB), são monitoradas as operações de satélites militares em conjunto com o Exército e a Marinha do Brasil, através de uma equipe multidisciplinar, que organiza informações voltadas às áreas de defesa e governamental.Fred Siqueira também abordou a capacidade de entrega da Telebras e citou que a meta de empresa é ser uma grande fornecedora de comunicação segura do Estado. "O objetivo da Telebras é ser provedora de infraestrutura de serviços de telecomunicações à Administração Pública Federal e continuar a ser o instrumento de inclusão digital no país, utilizando sua rede terrestre de fibras ópticas, sua rede satelital e parceria com provedores”, destacou o presidente da Telebras.

Ministros e autoridades se reuniram em Brasília (Foto: Divulgação)

Cope

O Cope da Telebras é certificado com o Tier IV, mais alto nível de disponibilidade e confiabilidade que um data center pode oferecer em missões críticas, tolerante a falhas e paralisação, garantindo, assim, alta segurança no tráfego das informações. Segundo a Telebras, o centro opera com redundância e disponibilidade para atender diversos satélites geoestacionários e de baixa órbita.



Toda a infraestrutura do Cope foi projetada para controlar, ao menos, três satélites geoestacionários de um plano de lançamento de 26 equipamentos do tipo. "Isso é fenomenal", afirmou o ministro José Mucio ao conhecer as instalações e atividades civis e militares do Centro de Operações Espaciais. Cada satélite tem uma vida útil estimada em 15 anos e, por isso, a cada cinco anos após o lançamento, é planejado o envio de um novo artefato, de forma a demonstrar que o centro está pronto para ser usado por um longo período. "O ideal era ter uma rede privativa onde todas as forças se comunicassem de forma segura, melhorando o processo como um todo", destacou Juscelino Filho, durante a apresentação.

Reunião apresentou detalhes das atividades do Cope (Foto: Divulgação)

Ainda durante o encontro, o tenente-brigadeiro do ar, Hudson Potiguara, detalhou as atividades do Comae, bem como abordou aspectos das operações espaciais militares no Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, destacando os satélites de Sensoriamento Remoto Radar (SRR), denominados Carcará I e Carcará II, do projeto Lessonia-1. "Nossa missão vai desde o lançamento do satélite até o controle, com foco sempre na qualidade do serviço prestado", explicou.

Veja também

POLÊMICA Juliette e Marina Sena trocam carinhos em clipe e são acusadas de "queerbaiting"; saiba o que é