Morre, aos 91 anos, José Waldo, pai do ex-governador e atual presidente do BNB, Paulo Câmara

O médico José Waldo Saraiva Câmara, de 91 anos, faleceu nesta sexta-feira (4), de causas naturais. Ele era pai do ex-governador de Pernambuco e atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara. Nascido no dia 11 de fevereiro de 1932, no município de Quixeramobim, no Ceará, o médico formou-se pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1958 e, posteriormente, tornou-se médico psiquiatra.

O enterro de José Waldo foi realizado no Parque das Flores, na presença de amigos e familiares.

Lideranças políticas lamentaram a perda e prestaram condolências ao presidente do BNB. "Foi com tristeza que soube da morte de José Waldo, pai do meu amigo Paulo Câmara. Meus pensamentos e sentimentos estão com Paulo e a sua família e amigos", afirmou o senador Humberto Costa (PT), em suas redes sociais.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), que foi vice-governadora no primeiro mandato de Paulo à frente do Executivo estadual, desejou força aos familiares. "É com profundo pesar que lamento o falecimento de Dr. José Waldo, pai do meu amigo Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco e atual presidente do BNB. Meus sentimentos a Paulo, a sua mãe Dona Lilian e demais amigos e familiares. Muita força nesse momento difícil de despedida", afirmou Luciana Santos.

Pela rede social, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) lamentou profundamente o falecimento do médico. "O Cremepe presta condolências aos colegas, amigos, pacientes e familiares do Dr. José Waldo neste momento de luto e pesar", diz um trecho da nota de pesar.

Em março de 2016, Paulo Câmara recebeu uma homenagem em Quixeramobim, terra natal do pai dele. A iniciativa partiu do vereador Rômulo Coelho Filho.

“Difìcil expressar a dimensão do sentimento de honra com a homenagem que a cidade de Quixeramobim me faz no dia de hoje. Apesar de nascido no Recife, minha história também começa aqui. Minhas raízes estão aqui: raízes, da genética, da formação e educação do meu pai e toda a família Saraiva Câmara; raízes nos exemplos de vida dos parentes, incluindo meus avós, tios e primos. Nascidos e criados em Quixeramobim, respirando a cultura e o caráter do povo desta cidade”, disse Paulo Câmara no discurso de agradecimento.

