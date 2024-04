Morre o empresário Rafael Coelho

A- A+

O empresário e vice-presidente da Federação de Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Rafael Coelho, morreu, neste sábado (27). Ele deixa três filhos e sua esposa Erika. Após passar por uma cirurgia e sofrer uma hemorragia cerebral, ele ficou internado em um hospital de São Paulo na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas acabou não resistindo.

O prefeito de Petrolina, Simão Durando, decretou três dias de luto oficial na cidade.

Nascido em Salvador, Rafael foi criado em Petrolina. Filho de Augusto Coelho e Mariza Coelho, Rafael foi um defensor entusiasmado do Vale do São Francisco e atuou em diversas frentes em busca do desenvolvimento da sua região. Foi no setor industrial, na direção do Curtume Moderno, por cerca de 30 anos, que Rafael Coelho deixou sua maior marca, promovendo a geração de empregos e fortalecimento da economia do Vale do São Francisco.

Em 2008, Rafael passou a integrar a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE). Em 2020, assumiu a 1ª vice-presidência da instituição.

Em 2022, Rafael Coelho foi homenageado com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional da Indústria. A honraria foi dada em virtude da sua contribuição para o desenvolvimento da indústria brasileira e do país.

Velório

O corpo de Rafael está previsto para chegar em Petrolina neste domingo (28). O velório de Rafael Coelho será realizado na manhã do mesmo dia, no Curtume Moderno, em Petrolina.

O sepultamento acontecerá logo após o velório e a missa de tarde, no cemitério Campo das Flores, Centro da cidade.

Pesar

Lideranças políticas, empresários e entidades lamentaram a morte do empresário.

"Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do empresário e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Rafael Coelho. Que Deus console seus pais, Augusto e Mariza, esposa Erika, filhos, demais familiares e inúmeros amigos neste momento de dor."

Raquel Lyra

Governadora de Pernambuco

"Apesar da imensa dor que todos nós sentimos neste momento, a hora não é só de consternação, mas de enaltecer a trajetória desse grande cidadão, que deixou um legado que honra os petrolinenses. Nosso mais profundo sentimento de solidariedade a sua esposa Erika, aos filhos Victor, Daniel e Davi. Nosso abraço também a seus pais, a doutor Augusto Coelho e dona Mariza, suas irmãs Genoveva e Gabriela, que choram essa despedida precoce e tão dolorosa.”

Fernando Bezerra Coelho

Fernando Filho

Miguel Coelho

Antonio Coelho

“Recebemos com imensa tristeza a notícia da morte de Rafael Coelho. Ele foi um homem atuante e marcou a história na indústria petrolinense. Hoje, saudamos Rafael como defensor e entusiasta da economia e geração de renda e empregos na cidade. Que o seu legado continue vivo e inspirando as gerações futuras. Expresso minha solidariedade aos familiares, em nome de Dr. Augusto Coelho, bem como aos amigos neste momento de tão profunda dor. Que Deus console os corações e traga a força necessária para este momento tão difícil. Rafael estará sempre vivo em nossas lembranças, história e orações."

Simão Durando

Prefeito de Petrolina

"Em nome da indústria, a CNI presta a última homenagem a Rafael Coelho. Nos solidarizamos com seus filhos Victor, Daniel e Davi; sua esposa, Erika; bem como amigos e familiares. Desejamos que encontrem conforto neste momento difícil."

Antonio Ricardo Alvarez Alban

Presidente da CNI

"Neste momento de luto e saudade, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colaboradores do empresário. Que

suas lembranças tragam conforto e que sua memória permaneça como uma fonte de inspiração para todos nós."

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)

