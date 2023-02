Morre o ex-deputado Hélio Urquiza

A- A+

O ex-deputado estadual Hélio Urquiza morreu, aos 82 anos, na manhã desta sexta-feira (17). A causa da morte ainda não foi divulgada. Diretor de rádio, ele foi marido da ex-prefeita de Olinda, Jacilda Urquiza, e pai da prefeiturável Izabel Urquiza (PL).

Em suas redes sociais, Izabel manifestou seu pesar. "Quando as palavras nos faltam, a oração conforta nosso coração", compartilhou a prefeiturável, ao compartilhar uma foto do pai nas redes sociais.



O velório acontece no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. O sepultamento está marcado para as 17h.

Hélio Urquiza era bastante atuante nos bastidores da política, em especial, nas campanhas do seu grupo político. Na última eleição, Izabel representou o legado da família ao se candidatar a vice-governadora na chapa de Anderson Ferreira (PL). Atualmente, ela é cotada para disputar mais uma vez a Prefeitura de Olinda em 2024.

Algumas lideranças políticas lamentaram o morte do ex-parlamentar.

"Recebi com tristeza a notícia sobre o falecimento do ex-deputado Hélio Urquisa. Ao longo da sua vida, teve uma grande atuação em defesa de Pernambuco. Presto minha solidariedade a sua esposa, Jacilda, família e amigos"

Mano Medeiros

Prefeito do Jaboatão dos Guararapes

"Recebi com tristeza a notícia sobre o falecimento de Hélio Urquiza, ex-deputado de Pernambuco. Que Deus conforte o coração da família e amigos. Deixo aqui meu abraço especial à querida amiga Isabel Urquiza"

Renato Antunes

Deputado estadual

"Foi com imensa tristeza que recebi a notícia da morte do amigo e ex-deputado Hélio Urquisa. Durante toda a sua vida, trabalhou para levar desenvolvimento para o nosso Estado e para Olinda. Que Deus conforte e dê forças à sua esposa, Jacilda, e, em nome da querida amiga Izabel, me solidarizo com a família"

André Ferreira

Deputado federal

"Fui contemporâneo de Hélio Urquisa na Alepe e fiquei muito triste com a notícia de sua morte. Durante toda a sua trajetória, sempre buscou o bem comum. Que a sua esposa Jacilda, seus filhos e familiares encontrem o conforto e a força em Deus"

Manoel Ferreira

Ex-deputado estadual

"Lamentei muito ao saber do falecimento do ex-deputado Hélio Urquiza. Sempre acompanhei sua trajetória política e, recentemente, estivemos ainda mais próximos. Hélio tinha como marca a defesa de Pernambuco. Quero prestar minha solidariedade à esposa, Jacilda, a minha amiga Izabel e a todos os familiares. Que Deus conforte a todos neste momento de perda"

Anderson Ferreira

Ex-prefeito do Jaboatão dos Guararapes

"O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, lamenta a morte do ex-deputado estadual Hélio Urquisa. Ao lado da ex-prefeita de Olinda, Jacilda Urquisa, Hélio construiu um legado de dedicação e trabalho por nossa Marim dos Caetés, que continua com seus filhos Flávio e Izabel, a quem envio um abraço fraterno e meus sinceros sentimentos"

Nota da Prefeitura de Olinda

"Lamento profundamente o falecimento do ex-deputado Hélio Urquisa, que deixa um importante legado de trabalho e dedicação à cidade de Olinda. Neste momento de dor, estendo meus sentimentos à sua esposa, ex-prefeita Jacilda Urquisa, e ao filhos Flávio e Izabel"

Augusto Coutinho

Deputado federal

