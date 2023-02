Morre o ex-deputado Ricardo Costa, aos 71 anos

Morreu, na madrugada desta terça-feira (7), o ex-deputado estadual Ricardo Costa, aos 71 anos. Ele tinha câncer.

Atualmente, Ricardo era superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), desde 2019.

O velório será às 15h e o sepultamento às 18h, no Morada da Paz, em Paulista.

Em nota, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, lamentou a morte de Ricardo Costa:

Lamento profundamente o falecimento do ex-deputado estadual e amigo Ricardo Costa. Na Assembleia Legislativa, ele se destacou por defender uma comunicação mais efetiva entre os parlamentares e a sociedade, assumindo a Frente Parlamentar da Comunicação e, posteriormente, já como ex-deputado, a Superintendência de Comunicação.

Ricardo também nos deixa lembrança, de quando fomos colegas no Legislativo, do seu bom trato com amigos e a defesa do município de Olinda. Nesse momento de dor, eu desejo que Deus conforte a família e amigos. Uma perda grande para Pernambuco.