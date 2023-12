Morre Paulo Dantas, ex-secretário e militante histórico do PCdoB

A- A+

O ex-secretário de Saúde e Assistência Social da Prefeitura do Recife e ex-vereador, Paulo Dantas, faleceu nesta terça-feira (26). Militante histórico do PCdoB, ele era médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



O velório de Paulo Dantas começou esta manhã no Cemitério Parque das Flores, na Zona da Oeste do Recife,onde será ocorrerá o sepultamento às 16h30.

Ele foi fundador do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e era conhecido nacionalmente como defensor do Sistema Único de Saúde (SUS). Também participava ativamente da direção estadual do PCdoB e foi reconduzido, recentemente, como membro do comando da legenda.

Na gestão pública, foi secretário de Saúde da Prefeitura do Recife no primeiro governo de Jarbas Vasconcelos, entre 1986 até 1988. Ele chegou a ocupar a mesma pasta na gestão do ex-prefeito Luiz Freire em Olinda, entre 1990 e 1994. No segundo mandato de João Paulo, na Prefeitura do Recife, entre 2005 e 2008, foi secretário de Assistência Social.

"É uma perda muito grande. A gente perde um companheiro de luta e um amigo de décadas. Desde a faculdade de medicina até os dias atuais", lamentou o amigo e ex-vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira (PCdoB).

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), afirmou que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Paulo Dantas.



"Militante do SUS, foi uma referência na luta por um sistema público de saúde forte e democrático. Lamento sua partida e expresso meus sentimentos à família e aos amigos"

