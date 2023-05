A- A+

Morre Pedro Mendes, ex-secretário no governo de Eduardo Campos Velório será nesta segunda-feira no Cemitério Morada da Paz, a partir das 9h

O ex-secretário do governo Eduardo Campos na pasta de Trabalho e Juventude Pedro Mendes , 60 anos, faleceu na tarde deste domingo (28), no hospital da Unimed, no Recife. Por meio de nota, a família dele comunicou o falecimento. Pedro também foi ex-presidente da Câmara de Vereadores de Olinda e vice-prefeito de Ipojuca.

"A família agradece todo o empenho do corpo médico, especialmente o dedicadíssimo e incansável Dr. Iran Costa, bem como o apoio de todo o contingente de amigos que ele sempre cativou ao longo da vida com a sua alegria e carisma", diz um trecho da nota. O velório está marcado para esta segunda-feira (29/05) no Cemitério Morada da Paz, a partir das 9h. A cremação será ao meio-dia.

O prefeito do Recife, João Campos, acompanhado dos irmãos irmão Pedro Campos e Maria Eduarda, aproveitou a manhã deste domingo (28) fazer uma visita à família de Pedro Mendes, na casa dos filhos no bairro do Espinheiro.

Vários amgios de Pedro Mendes, principalmente do cenário político, lamentaram, pelas redes sociais, a perda dele. O presidente estadual do PSB, deputado estadual Silene Guedes (PSB), por exemplo, postou uma foto dele com Eduardo Campos e Pedro no Instagram. “Por mais que busquemos compreender, sempre é muito difícil. A perda precoce de Pedro Mendes nos deixa arrasados. Meu Deus!!”, diz o começo do texto de Sileno. “Vou guardá-lo no meu coração e no melhor local das minhas lembranças”, revelou mais à frente.

Veja também

Sport Em sintonia com a equipe, torcida do Sport empurra time para mais uma vitória na Série B