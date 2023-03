A- A+

Morre Rebeca Coelho, esposa do secretário Daniel Coelho Ela lutava contra um câncer

Morreu, nesta sexta-feira (10), aos 42 anos, Rebeca Coelho, esposa do secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho. Ela lutava contra um câncer.

Em suas redes sociais, Daniel homenageou a esposa. “Deus levou o amor da minha vida. Minha eterna companheira. Viveu plenamente ao meu lado nos últimos 16 anos. Minha amiga, minha mulher, amante, minha alma gêmea. Devo a ela os melhores momentos da minha vida! Devo a ela o maior presente que já tive, Lucas e Helena. É por eles que vou seguir. Te amo Rebeca", publicou o secretário, que completou:

"Muito obrigado por tudo que você me deu e por tudo que fez por mim! Até já. Vamos nos encontrar na eternidade. Seu que você está nos braços de Nossa Senhora. Te amo Rebeca, por hoje e por toda a eternidade".

O enterro de Rebeca Coelho será às 11h30 desta sexta-feira no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Rebeca deixa dois filhos da união com Daniel: Lucas e Helena.

Lamentos

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, lamentaram a morte de Rebeca. Veja as homenagens:

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco

Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento de Rebeca, esposa do meu amigo e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho. A ele, seus filhos Lucas e Helena, seus familiares e os inúmeros amigos o meu abraço apertado e minha profunda solidariedade neste momento tão difícil. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os nossos corações.

Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru

É com imensa tristeza que recebi a notícia do falecimento de Rebeca Coelho, esposa do amigo e secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho. Aos filhos Lucas e Helena, ao amigo Daniel, os familiares e amigos, deixo o meu mais sincero pesar.

