Mulheres ainda longe dos legislativos Apesar de algumas conquistas relevantes, número de parlamentares do sexo feminino é baixo no Brasil

Amanhã (8) é o Dia Internacional das Mulheres e, na política, quando o assunto é representatividade feminina, a data é também um momento importante para reflexão. Alguns avanços têm sido registrados, mas elas continuam lutando para conquistar espaço. Nos parlamentos, se por um lado Pernambuco demonstrou avanços nas últimas eleições, por outro também retrocedeu.

A melhoria se deve, principalmente, à eleição da primeira senadora da história do Estado, Teresa Leitão (PT). Já na Câmara Federal, a performance do Estado ainda é tímida. Apenas três deputadas federais estão entre os 25 parlamentares eleitos para esta legislatura.

Maria Arraes (SD), uma delas, que também é vice-líder do governo, explicou que a baixa representatividade feminina está relacionada a uma cultura patriarcal marcada pela profunda desigualdade de gênero. “Essa desigualdade se reflete também no mundo do trabalho de forma geral, nos mais baixos salários que recebemos em relação aos homens e no assédio e todos os tipos de violência a que somos submetidas diariamente”, pontuou.

Para a deputada, a mudança vem com políticas públicas que incentivem a equidade, o que só é possível com a presença de cada vez mais mulheres em espaços de poder e decisão. “Precisamos aumentar também o número de mulheres no Legislativo, no Judiciário e em todos espaços, mostrando a nossas meninas e mulheres que o lugar delas é onde elas quiserem”, alertou.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) recebeu, este ano, seis deputadas, quatro a menos que na legislatura anterior. “O percentual de mulheres na Alepe é de 12%, abaixo da média nacional, que é 15%. Quando se faz um recorte de gênero e raça, o percentual é ainda menor aqui, com 3%”, contabilizou a deputada Dani Portela (PSOL).

Para a psolista, o critério de uma democracia representativa devia refletir a sociedade em que mulheres, negros e negras, que são maioria, ocupem os espaços de poder. Para Dani, a questão ultrapassa a igualdade de gênero, pois também engloba questões transversais relevantes e urgentes, como violência doméstica, geração de emprego e renda, saúde, educação e segurança pública.

Nas eleições de 2020, das 39 cadeiras da Câmara Municipal do Recife, sete foram ocupadas por mulheres, uma apenas a mais do que na legislatura anterior. “A representação é muito pífia. Temos uma dificuldade imensa de tratarmos das pautas femininas, de falarmos das nossas lutas por conta dessa sub-representação, lembrou a vereadora Ana Lúcia (REP).

Para Ana, a grande dificuldade parte das legendas. “Embora seja obrigatório essa representatividade na formação das chapas, muitos partidos não trabalham, de fato, essa composição. É uma espécie de cumprimento da legislação, tanto é que temos visto espalhadas pelo Brasil chapas que são cassadas após o pleito concluído porque, depois de apurados os fatos, a Justiça descobre que aquelas mulheres estavam ali apenas compondo, não eram candidatas”, explicou a vereadora.

Senadora

A senadora Teresa Leitão (PT) acredita que a participação das mulheres na política é uma luta constante e sem volta. Segundo ela, a mulher tem ocupado os espaços políticos por esforço próprio, porque esses lugares não foram destinados a elas.

“É uma luta dos homens também, mas sobretudo das mulheres que se dispõem a disputar esse ambiente cujas as características são masculinas, porque a política foi pensada pelos e para os homens. Estar na política é um desafio constante”, explicou.

Teresa garante que o espaço conquistado não será entregue novamente. “Ainda há uma sub-representação; é por isso que cada pequena conquista a gente comemora, rumo a uma representatividade mais eficaz, mas próxima ao que as mulheres representam na sociedade, como força de trabalho, como movimentos sociais e naquilo que elas fazem, inclusive”, acrescentou.

Para a senadora, as mulheres são muitos mais ousadas na busca da transformação dentro da dinâmica social. “O modo de funcionamento das mulheres é muito coletivo. Isso tudo contribui para melhorar a política. Há uma sub-representação, mas ao mesmo tempo uma luta constante para a manutenção e ampliação desses espaços”.

Teresa foi a primeira mulher eleita para o Senado na história de Pernambuco. Ela chegou na Casa Alta após ter recebido mais de 2 milhões de votos. Antes disso, ela estava em seu quinto mandato consecutivo como deputada estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

