Mustafá Dias assume interinamente a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife Atual secretário -executivo passa a comandar a pasta no lugar de Cacau de Paula_

Mustafá Dias, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo de Turismo e Lazer do Recife, passa a comandar, interinamente, a pasta. Ele substitui a jornalista Cacau de Paula, que deixa a Prefeitura do Recife.

A nomeação do gestor, realizada pelo prefeito João Campos, será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município. Mustafá tem larga experiência na área, tendo ocupado cargos na gestão pública e no setor privado.

PERFIL

Mustafá Dias é natural do Recife-PE e formado em Comunicação Social. Já atuou na área de comércio exterior nos Estados Unidos. Já no Turismo, desde 2016 ocupa o cargo de Secretário-Executivo na Prefeitura do Recife.



Além disso, atuou no setor privado em empresas como a Rede de Hotéis 4Rodas/Sofitel; Pontes Hotéis; Grupo Meira Lins – Hotelaria; Serrambi Resort; Grupo Varig – Tropical Hotéis; e CVC Viagens .

