Na Fiepe, Alckmim faz proposições para a indústria e defende a reforma tributária

A- A+

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), participou de um encontro com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, nesta sexta-feira (11). O evento foi realizado na Casa da Indústria, no bairro de Santo Amaro, e contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do prefeito do Recife, João Campos (PSB), da sua vice, Isabella de Roldão (PDT), de deputados federais por Pernambuco e de empresários.

O encontro teve por objetivo definir medidas prioritárias para retomar a industrialização do Brasil. Em seu discurso, Alckmin afirmou que imposto, câmbio e juros definem a questão econômica e saiu em defesa da reforma tributária, que tramita no Senado. “A reforma tributária vai fazer toda a diferença, vai ajudar a indústria, desonera totalmente o investimento e a exportação. Simplificar o modelo tributário é essencial”, afirmou.

Ao trazer suas proposições para a indústria nacional, o vice-presidente explicou a inttenção de modernizar o parque industrial brasileiro. “O Governo não vai abrir mão do Tributo. Não tá fazendo uma isenção. No primeiro ano ele deixa de arrecadar imposto de renda de pessoa jurídica, mas ele recupera no segundo, terceiro, quarto e quinto ano”, declarou.

Pauta cara ao vice-presidente e ministro, os esforços para a neoindustrialização no país também foram mencionados. Em julho, Alckmin anunciou que o Executivo pretende disponibilizar 106,16 bilhões para o objetivo. O vice do presidente Lula (PT) também pontuou a importância do comércio exterior, que, em sua avaliação, será cada mais relevante, por isso é necessário melhorar a logística no Brasil - citando o papel do ministério de Portos e Aeroportos nesse processo. Todo esse crescimento, enfatizou, deve ser executado de forma sustentável.

Como esperado, Geraldo Alckmin comemorou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, e a inclusão da Ferrovia Transnordestina no Programa, pauta que une as lideranças políticas em Pernambuco e que é de preocupação do presidente Lula, segundo afirmou . “Vou fazer nem que seja com recurso do tesouro federal”, disse o líder petista, nas palavras do vice.

A vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), também exaltou a Transnordestina em seu discurso, colocando no foco a governadora Raquel Lyra (PSDB) e fazendo acenos à bancada federal do Estado. “Uma obra reconquistada por Pernambuco, sob a liderança da governadora Raquel Lyra, com a união de absolutamente todos, e eu volto a falar do papel importante dos nossos senadores, da nossa bancada federal”, declarou.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), reforçou a afinidade com o Executivo Nacional, disse que Pernambuco e sua capital “foram muito bem atendidos” pelo PAC, e afirmou que a Transnordestina “era o principal sonho de infraestrutura de Miguel Arraes”, seu bisavô. O gestor da capital pernambucana aproveitou a oportunidade para celebrar o Marco Legal do Ensino Técnico, Projeto de Lei de sua autoria quando ainda era deputado federal e que foi sancionado pelo presidente Lula no início de agosto deste ano.

Veja também

PARIS Polícia evacua Torre Eiffel por alerta de segurança